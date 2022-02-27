Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев за результатами доповіді Міністра фінансів України.

Увага До Бюджету країни вже перерахували майже весь бюджет НБУ

Головні висновки

Мінфін працює у штатному режимі. Усі бази даних перевезені та працюють.

Надійшло 97 мільярдів гривень – це більше ніж план.

Платежі працюють – як на прийняття, так і на виплати.

Витрати проводяться лише за захищеними витратами та витратами, які потрібні для захисту країни.

Умови воєнного стану дають можливість оперативно приймати рішення та перекидати кошти у рамках бюджету.

Питання ліквідності не стоїть. Ліквідність на ЄКР є. Гроші на потреби армії є.

Прийнято рішення щодо особливостей роботи казначейської служби. Це дозволяє оперативно приймати фінансові рішення

Відомо, що наразі ведуться переговори зі Світовим Банком, США. З МВФ про швидку програму підтримки.

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