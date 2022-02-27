Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев за результатами доповіді Міністра фінансів України.
Увага До Бюджету країни вже перерахували майже весь бюджет НБУ
Головні висновки
- Мінфін працює у штатному режимі. Усі бази даних перевезені та працюють.
- Надійшло 97 мільярдів гривень – це більше ніж план.
- Платежі працюють – як на прийняття, так і на виплати.
- Витрати проводяться лише за захищеними витратами та витратами, які потрібні для захисту країни.
- Умови воєнного стану дають можливість оперативно приймати рішення та перекидати кошти у рамках бюджету.
- Питання ліквідності не стоїть. Ліквідність на ЄКР є. Гроші на потреби армії є.
- Прийнято рішення щодо особливостей роботи казначейської служби. Це дозволяє оперативно приймати фінансові рішення
Відомо, що наразі ведуться переговори зі Світовим Банком, США. З МВФ про швидку програму підтримки.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.