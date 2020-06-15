Вандалы осквернили материалы экспозиции на задней части Стены плача в Свалявском мемориальном парке. Повредили панно о зверствах СССР во время второй мировой войны.

Повредили мемориал еще в ночь на 13 июня. Вандалы повредили материалы экспозиции на задней части Стены плача. Об этом сообщил секретарь совета Свалявского мемориального парка Дьердь Дупко на своей странице в фейсбук.

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Что было представлено в этой экспозиции

Поврежденные материалы на задней стене были написаны на трех языках – украинском, венгерском, немецком. Там была подробно представлена трагедия Закарпатья, включая интернирование венгерских и немецких мужчин в сталинские лагеря, совершенное НКВД осенью 1944 года на основании указа, изданного военным советом 4-го Украинского фронта.

Также представлен процесс обезглавливания закарпатской интеллигенции (венгерской, швабской, русской, украинской, словацкой) и священников исторических церквей (греко-католической, римо-католической, реформатской), когда на рабство в ГУЛАГах военные трибуналы и чрезвычайные суды под руководством коммунистов осудили тысячи людей.

Всего в мемориале указаны имена 12 тысяч людей, которые погибли.

Как на это отреагировал министр иностранных дел Украины Кулеба

Печальной новостью выходных стала информация о вандализме в важном месте для украинских венгров – у Стены плача в Свалявском мемориальном парке. Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации на Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией", – написал Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что "нельзя позволять использовать провокации для очередного раскручивания темы антивенгерских настроений в Украине и антиукраинских настроений в Венгрии и нагнетание напряжения в украинско-венгерских отношениях".