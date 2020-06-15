Вандали осквернили матеріали експозиції на задній частині Стіни плачу у Свалявському меморіальному парку. Пошкодили панно про звірства СРСР під час другої світової війни.

Пошкодили меморіал ще в ніч на 13 червня. Вандали пошкодили матеріали експозиції на задній частині Стіни плачу. Про це повідомив секретар ради Свалявського меморіального парку Дьордь Дупко на своїй сторінці в фейсбук.

До слова Росіяни будуть на цьому грати, – експерт пояснив, чи може Закарпаття стати другим Донбасом

Що було представлено в цій експозиції

Пошкодженні матеріали на задній стіні були написані трьома мовами – українською, угорською, німецькою. Там була детально представлено трагедію Закарпаття, включаючи інтернування угорських та німецьких чоловіків у сталінські табори, здійснене НКВС восени 1944 року на підставі указу, виданого військовою радою 4-го Українського фронту.

Також представлено процес обезголовлення закарпатської інтелігенції (угорської, швабської, руської, української, словацької) та священників історичних церков (греко-католицької, римо-католицької, реформатської), коли на рабство в ГУЛАГах військові трибунали та надзвичайні суди під керівництвом комуністів засудили тисячі людей.

Загалом в меморіалі вказано імена 12 тисяч людей, які загинули.

Як на це відреагував міністр закордонних справ України Кулеба

"Сумною новиною вихідних стала інформація про вандалізм у важливому місці для українських угорців – біля Стіни плачу в Свалявському меморіальному парку. Цей акт вандалізму є провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації на Закарпатті, хтось хоче завадити нам у подоланні суперечок з Угорщиною", – написав Дмитро Кулеба.

Він також додав, що "не можна дозволяти використовувати провокації для чергового розкручування теми антиугорських настроїв в Україні і антиукраїнських настроїв в Угорщині та нагнітання напруги в українсько-угорських відносинах".