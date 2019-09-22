Вандалы осквернили памятники воинам АТО на Черниговщине: фото

Неизвестные злоумышленники повредили памятники погибшим участникам АТО на кладбище города Мены, что в Черниговской области. Их уже ищут.

Лица погибших зарисовали белой краской, фото и видео обнародовало на своей странице местное издание "Сусиды.City".

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Мэр обратился к жителям общины с просьбой помочь в поиске преступников. Он также пообещал денежное вознаграждение тем, кто укажет на вандалов.



Поврежденный памятник воина АТО / Источник: susidy.city

Трудно подобрать слова. Сегодня (21 сентября – 24 сентября) большой православный праздник, и настроение должно быть праздничным по случаю дня нашего города. Но все затмило неприятное событие – кто-то повредил памятники на кладбище наших героев. У меня шок. Кем это надо быть и какие цели преследовать, чтобы такое делать?

– сказал он.

Видео с поврежденными надгробиями АТО