12:49
22 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Вандалы осквернили памятники воинам АТО на Черниговщине: фото

      145 Читати новину українською
      На Черниговщине вандалы испортили надгробия погибших бойцов АТО
      На Черниговщине вандалы испортили надгробия погибших бойцов АТО / Скриншот с видео

      Неизвестные злоумышленники повредили памятники погибшим участникам АТО на кладбище города Мены, что в Черниговской области. Их уже ищут.

      Лица погибших зарисовали белой краской, фото и видео обнародовало на своей странице местное издание "Сусиды.City".

      Смотрите также: Волонтеры установили флаги на могилах погибших бойцов АТО, а их сняли: фото до и после

      Мэр обратился к жителям общины с просьбой помочь в поиске преступников. Он также пообещал денежное вознаграждение тем, кто укажет на вандалов.

      Вандали поглумилися над пам'ятниками воїнім АТО
      Поврежденный памятник воина АТО / Источник: susidy.city

      Трудно подобрать слова. Сегодня (21 сентября – 24 сентября) большой православный праздник, и настроение должно быть праздничным по случаю дня нашего города. Но все затмило неприятное событие – кто-то повредил памятники на кладбище наших героев. У меня шок. Кем это надо быть и какие цели преследовать, чтобы такое делать?
      – сказал он.

      Видео с поврежденными надгробиями АТО

      blog_ava
      Куда пойти в Киеве в сентябре: афиша самых интересных событий
      сегодня
      1208
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Чернигова АТО
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      сегодня , 12:00 Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      Блог Медіа 261
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сегодня , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 2600
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      21 сентября , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 1309
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      21 сентября , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 1050
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      21 сентября , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 600
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук