11:37
22 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Вандали поглумилися над пам’ятниками воїнам АТО на Чернігівщині: фото

      183 Читать новость на русском
      На Чернігівщині вандали зіпсували надгробки загиблих бійців АТО
      На Чернігівщині вандали зіпсували надгробки загиблих бійців АТО / Скріншот із відео

      Невідомі зловмисники пошкодили пам’ятники загиблим учасникам АТО на кладовищі міста Мени, що у Чернігівській області. Їх вже розшукують.

      Обличчя загиблих замалювали білою фарбою, фото та відео оприлюднило на своїй сторінці місцеве видання "Сусіди.City".

      Дивіться також Волонтери встановили прапори на могилах загиблих бійців АТО, а їх зняли – фото до та після

      Міський голова звернувся до жителів громади з проханням допомогти у пошуку злочинців. Він також пообіцяв грошову винагороду тим, хто вкаже на вандалів.

      Вандали поглумилися над пам'ятниками воїнім АТО
      Пошкоджений пам'ятник воїна АТО/ Джерело: susidy.city

      Важко підібрати слова. Сьогодні (21 вересня – 24 вересня) велике православне свято, і настрій має бути святковим з нагоди дня нашого міста. Але все затьмарила неприємна подія – хтось пошкодив пам'ятники на кладовищі наших героїв. У мене шок. Ким це треба бути і які цілі переслідувати, щоб таке робити?
      – сказав він.

      Відео із пошкодженими надгробками АТО

      blog_ava
      Порошенко розповів, як Путін обдурив його із звільненням Сенцова
      сьогодні
      3317
      Теги: АТО Новини Чернігова Війна на Донбасі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 вересня: 9 загиблих у ДТП під Одесою і затримання активістів на Львівщині
      сьогодні , 09:07 Головні новини 21 вересня: 9 загиблих у ДТП під Одесою і затримання активістів на Львівщині
      3712
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сьогодні , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 2159
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      21 вересня , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 1204
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      21 вересня , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 1024
      "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      21 вересня , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова
      Сергій Лещенко 1662
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук