Вандали поглумилися над пам’ятниками воїнам АТО на Чернігівщині: фото

Невідомі зловмисники пошкодили пам’ятники загиблим учасникам АТО на кладовищі міста Мени, що у Чернігівській області. Їх вже розшукують.

Обличчя загиблих замалювали білою фарбою, фото та відео оприлюднило на своїй сторінці місцеве видання "Сусіди.City".

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Міський голова звернувся до жителів громади з проханням допомогти у пошуку злочинців. Він також пообіцяв грошову винагороду тим, хто вкаже на вандалів.



Пошкоджений пам'ятник воїна АТО/ Джерело: susidy.city

Важко підібрати слова. Сьогодні (21 вересня – 24 вересня) велике православне свято, і настрій має бути святковим з нагоди дня нашого міста. Але все затьмарила неприємна подія – хтось пошкодив пам'ятники на кладовищі наших героїв. У мене шок. Ким це треба бути і які цілі переслідувати, щоб таке робити?

– сказав він.

Відео із пошкодженими надгробками АТО