Вандалы разрушили новогодние инсталляции и вертеп в Кропивницком: возмутительные фото

В Кропивницком злоумышленники повредили и разрушили новогодние инсталляции, установленные на площади перед городским советом. Иллюминацию уже не удастся отремонтировать, ведь злоумышленники повредили блок управления.

О вандализме сообщили в Фейсбуке городского совета Кропивницкого.

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Инсталляцию с вертепом, фотозоны и новогодние фигурки устанавливают на площади в течение последних четырех лет. И каждый год недоброжелатели разрушают их. Но в этом году вандалы превзошли сами себя, сообщила руководительница управления культуры и туризма Анна Назарец.

Повредили иллюминацию на вертепе, изуродовали фигурки мышей, а новая фотозона с елками на площади Героев Майдана наполовину уже не светится,

– отметила Назарец.



В Кропивницкому разрушили новогодние инсталляции и вертеп / Фейсбук горсовета Кропивницкого

Повреждения иллюминации уже оценили специалисты коммунального предприятия "Горсвет". Специалисты обнаружили, что иллюминация ремонту не подлежит, поскольку злоумышленники вырвали провода из блока управления. Руководитель предприятия Дмитрий Тоток добавил, что вандалы могли получить поражение электрическим током.

Иллюминацию в городе уже не удастся отремонтировать / Фейсбук горсовета Кропивницкого

Повредили и главный символ года – фигурки мышей, изготовленные детьми на Станции юных техников Кропивницкого. Злоумышленники проломили основу инсталляции, у фигурок оторвали головы, поотламывали уши.



Вандалы повредили новогодний символ – фигурку мыши / Фейсбук горсовета Кропивницкого

Жители города комментируют сообщение, спрашивая, почему площадь перед городским советом не обустроена видеокамерами, ведь тогда факт вандализма можно было бы отследить и даже предотвратить его.