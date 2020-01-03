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      Вандали зруйнували новорічні інсталяції та вертеп у Кропивницькому: обурливі фото

      205 Читать новость на русском
      / Фейсбук міськради Кропивницького

      У Кропивницькому зловмисники пошкодили і зруйнували новорічні інсталяції, встановлені на площі перед міською радою. Ілюмінацію вже не вдасться відремонтувати, адже зловмисники пошкодили блок керування.

      Про вандалізм повідомили у фейсбуці міської ради Кропивницького.

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      Інсталяцію з вертепом, фотозони та новорічні фігурки встановлюють на площі протягом останніх чотирьох років. І щороку недоброзичливці руйнують їх. Але цього року вандали перевершили самі себе, повідомила очільниця управління культури і туризму Анна Назарець.

      Пошкодили ілюмінацію на вертепі, понівечили фігурки мишей, а нова фотозона з ялинками на площі Героїв Майдану наполовину вже не світиться,
      – зазначила Назарець.

      кропивницький
      У Кропивницькому зруйнували новорічні інсталяції та вертеп / Фейсбук міськради Кропивницького

      Пошкодження ілюмінації вже оцінили спеціалісти комунального підприємства "Міськсвітло". Спеціалісти виявили, що ілюмінація ремонту не підлягає, оскільки зловмисники вирвали дроти з блоку керування. Керівник підприємства Дмитро Тоток додав, що вандали могли отримати ураження електричним струмом.

      кропивницький вандалізм
      Ілюмінацію у місті вже не вдасться відремонтувати / Фейсбук міськради Кропивницького

      Пошкодили й головний символ року – фігурки мишей, виготовлені дітьми на Станції юних техніків Кропивницького. Зловмисники проломили основу інсталяції, у фігурок відірвали голови, повідламували вуха.

      кропивницький вандалізм
      Вандали пошкодили новорічний символ – фігурку миші / Фейсбук міськради Кропивницького

      Жителі міста коментують повідомлення, запитуючи, чому площа перед міською радою не облаштована відеокамерами, адже тоді факт вандалізму можна було б відстежити і навіть запобігти йому.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Кропивницького Новорічні свята
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