Вандали зруйнували новорічні інсталяції та вертеп у Кропивницькому: обурливі фото

У Кропивницькому зловмисники пошкодили і зруйнували новорічні інсталяції, встановлені на площі перед міською радою. Ілюмінацію вже не вдасться відремонтувати, адже зловмисники пошкодили блок керування.

Про вандалізм повідомили у фейсбуці міської ради Кропивницького.

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Інсталяцію з вертепом, фотозони та новорічні фігурки встановлюють на площі протягом останніх чотирьох років. І щороку недоброзичливці руйнують їх. Але цього року вандали перевершили самі себе, повідомила очільниця управління культури і туризму Анна Назарець.

Пошкодили ілюмінацію на вертепі, понівечили фігурки мишей, а нова фотозона з ялинками на площі Героїв Майдану наполовину вже не світиться,

– зазначила Назарець.



У Кропивницькому зруйнували новорічні інсталяції та вертеп / Фейсбук міськради Кропивницького

Пошкодження ілюмінації вже оцінили спеціалісти комунального підприємства "Міськсвітло". Спеціалісти виявили, що ілюмінація ремонту не підлягає, оскільки зловмисники вирвали дроти з блоку керування. Керівник підприємства Дмитро Тоток додав, що вандали могли отримати ураження електричним струмом.



Ілюмінацію у місті вже не вдасться відремонтувати / Фейсбук міськради Кропивницького

Пошкодили й головний символ року – фігурки мишей, виготовлені дітьми на Станції юних техніків Кропивницького. Зловмисники проломили основу інсталяції, у фігурок відірвали голови, повідламували вуха.



Вандали пошкодили новорічний символ – фігурку миші / Фейсбук міськради Кропивницького

Жителі міста коментують повідомлення, запитуючи, чому площа перед міською радою не облаштована відеокамерами, адже тоді факт вандалізму можна було б відстежити і навіть запобігти йому.