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      Вареники и драконы: как во Львове отпраздновали Китайский Новый год

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      Во Львове устроили яркое праздничное шествие в честь нового 4717 года – именно столько насчитывают по восточному календарю.

      Львовяне попытались приблизиться к китайским традициям и пронесли по городу огненных драконов, провели различные конкурсы и мастер-классы по приготовлению восточных блюд.

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      Для китайцев – это праздник весны, символизирующий пробуждение природы и наступление Нового года. В этот день семьи собираются вместе и принимают участие в традиционных ритуалах. Также они имеют государственные выходные, поэтому празднуют аж 15 дней.

      Встречать Новый год по летоисчислению китайцев во Львове уже традиционно собрались на площади Рынок.

      В моей семье все вместе собираются и едят традиционное блюдо – вареники, которые популярны на севере Китая,
      – рассказал студент Яо СИ.

      В Новый год проводят традиционный "Парад драконов", который является воплощением мудрости и имеет магические силы отгонять всякое зло во время ритуального танца.

      В культуре Китая дракона всегда считают священным и хорошим и я надеюсь, что отношения между Украиной и Китаем будут лучше. Танец драконов выполняют с символическими шарами,
      – сказал участник шествия драконов Ше Сане.

      Впервые Китайский Новый год во Львове начали отмечать несколько лет назад, чтобы китайцы, которые учатся здесь, имели возможность отпраздновали. А потом эта инициатива разрослась до полноценного фестиваля.

      Во Львове праздновали в трех локациях: для гостей устроили караоке батл, кулинарные поединки, а закончилось все вечеринкой под открытым небом.

      Как празднуют Новый год в Китае?Это – самый длинный и самый важный праздник в восточной культуре. В течение двух недель люди ходят в гости и устраивают пышные застолья. Также времени достаточно для ярмарок, маскарадов и народных гуляний под открытым небом.
      В новогоднюю ночь традиционно загадывают желание и зажигают палочки в храмах. В этот вечер там еще и надевают костюмы свиньи. Согласно китайскому календарю, именно это животное символизирует 2019 год. Китайцы верят, что свинья принесет благополучие в их дома.

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      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Китай Новости культуры
      Источник: 24 канал
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