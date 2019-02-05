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      Вареники та дракони: як у Львові відсвяткували Китайський Новий рік

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      У Львові влаштували яскраву святкову ходу на честь нового 4717 року – саме стільки нараховують за східним календарем.

      Львів'яни спробували наблизитися до китайських традицій і пронесли містом вогняних драконів, провели різноманітні конкурси та майстер-класи із приготування східних страв.

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      Для китайців – це свято весни, що символізує пробудження природи і настання Нового року. Цього дня родини збираються разом і беруть участь у традиційних ритуалах. Також вони мають державні вихідні, тому святкують аж 15 днів. 

      Зустрічати Новий рік за літочисленням китайців у Львові вже традиційно зібрались на площі Ринок.

      У моїй сім'ї всі разом збираються і їдять традиційну страву – вареники, які популярні на півночі Китаю,
      – розповів студент Яо СІ.

      У Новий рік проводять традиційний "Парад драконів", який є втіленням мудрості та має магічні сили відганяти усяке зло під час ритуального танцю.

      В культурі Китаю дракона вважають священним і хорошим, я сподіваюся, що відносини між Україною а Китаєм будуть кращими. Танок драконів виконують із символічними кулями,
      – сказав учасник ходи драконів Ше Сяні.

      Вперше Китайський Новий рік у Львові почали відзначати кілька років тому, щоб китайці, які вчаться тут, мали нагоду відсвяткували. А потім ця ініціатива розрослася до повноцінного фестивалю.

      У Львові святкували у трьох локаціях для гостей влаштували караоке батл, кулінарні двобої, а закінчилося усе вечіркою просто неба.

      Як святкують Новий рік у Китаї?Це – найдовше та найважливіше свято у східній культурі. Впродовж двох тижнів люди ходять в гості та влаштовують пишні застілля. Також часу вистачає для ярмаркування, маскарадів і народних гулянь просто неба.
      У новорічну ніч традиційно загадують бажання та запалюють палички у храмах. Цього вечора там ще й одягають костюми свині. Згідно з китайським календарем, саме ця тварина символізує 2019 рік. Китайці вірять, що свиня принесе добробут в їхні домівки.

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      Теги: Новини України Китай Новорічні свята Новини культури
      Джерело: 24 канал
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