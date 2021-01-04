Вселенский патриарх Варфоломей считает, что в православии нет раскола. В то же время он не собирается делать "ни шагу назад" относительно украинской темы.

Детали заявления Варфоломея

В частности, он отверг обвинения в папизме. По словам главы Вселенского патриархата, в православии "нет папы и папизма". Об этом Варфоломей заявил в комментарии газете Το Βήμα.

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Кроме того, священнослужителя спросили, как он оценивает курс "новой церкви" в Украине через 2 года после предоставления ей Томоса об автокефалии. И не беспокоится ли он за общеправославное единство. Варфоломей на это ответил: "Все, кто ставит под сомнение права и ответственность Константинопольского патриархата, ставит под сомнение саму структуру православия".

Единство православия не испытает испытаний из-за ответов Вселенского патриархата по просьбе украинских православных. Украинская автокефалия была действием ответственности матери-церкви в отношении миллионов православных братьев наших, которые находились, не по своей вине, вне церкви,

– отметил Варфоломей, добавив, что "это не было обслуживание политических целей или геополитических интересов".

По его словам, 2 года спустя он видит, как "новая церковь развивается", а митрополит Киевский Епифаний делает вклад "своими братскими инициативами в нормализацию церковной жизни".

В то же время он подчеркнул, что "читал о насилии радикальных групп в отношении православных", и "если это правда", то осуждает такие действия.

Что касается решения "братской" Русской православной церкви прервать общение с Константинополем и с поместными церквями, признавшими ПЦУ, то Варфоломей назвал его ошибочным.

"Тем не менее, я повторяю, раскола в православии нет", – заметил он.

Также Варфоломей вновь заявил о праве Фанара (резиденция Вселенского патриарха – 24 канал) решать подобные проблемы.

"Относительно меня как Вселенского патриарха, я не могу положить православную экклезиологию на алтарь унизительных мотивов. Я не имею права сделать ни шагу назад", – заявил он.

В то же время Вселенский партиарх отверг обвинения в том, что ведет себя как папа Востока и Православия.

Те, кто выдвигает это обвинение, хотят создать ложное представление о том, что Вселенский патриархат якобы нарушает нормальную традицию православия, которую, конечно, они сами не только не уважают и не признают, но нарушают ее, интерпретируют против священных канонов,

- подчеркнул Варфоломей.

Он подчеркнул, что на самом деле проблема существует не в украинской автокефалии и не в якобы несуществующих или недействительных рукоположениях в украинской иерархии, на которые некоторые сознательно ссылаются.

"Цель состоит в том, чтобы забрать эти уникальные обязанности Константинопольского престола и передать их в другие руки", – констатировал Варфоломей, заметив, что с этим не будет мириться.

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