Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що у православ'ї немає розколу. Водночас він не збирається робити "ні кроку назад" щодо української теми.

Деталі заяви Варфоломія

Зокрема, він відкинув звинувачення в папізмі. За словами голови Вселенського патріархату, у православ'ї "немає папи та папізму". Про це Варфоломій заявив у коментарі газеті Το Βήμα.

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Крім того, священнослужителя запитали, як він оцінює курс "нової церкви" в Україні через 2 роки після надання їй Томосу про автокефалію. Та чи не турбується він за загальноправославну єдність. Варфоломій на це відповів: "Всі, хто ставить під сумнів права та відповідальність Константинопольського патріархату, ставить під сумнів саму структуру православ'я".

Єдність православ'я не зазнає випробувань через відповіді Вселенського патріархату на прохання українських православних. Українська автокефалія була дією відповідальності матері-церкви щодо мільйонів православних братів наших, які перебували, не зі своєї вини, поза церквою,

– зазначив Варфоломій, додавши, що "це не було обслуговування політичних цілей або геополітичних інтересів".

За його словами, 2 роки по тому він бачить, як "нова церква розвивається", а митрополит Київський Єпіфаній робить внесок "своїми братніми ініціативами в нормалізацію церковного життя".

Водночас він підкреслив, що "читав про насильство радикальних груп щодо православних", і "якщо це правда", то засуджує такі дії.

Щодо рішення "братньої" Російської православної церкви перервати спілкування з Константинополем і з помісними церквами, що визнали ПЦУ, то Варфоломій назвав його помилковим.

"Тим не менш, я повторюю, розколу в православ'ї немає", – зауважив він.

Також Варфоломій знову заявив про право Фанара (резиденція Вселенського патріарха – 24 канал) вирішувати подібні проблеми.

"Щодо мене як Вселенського патріарха, я не можу покласти православну еклезіологію на вівтар принизливих мотивів. Я не маю права зробити ні кроку назад", – заявив він.

Водночас вселенський партіарх відкинув звинувачення в тому, що поводить себе як папа Сходу і Православ'я.

Ті, хто висуває це звинувачення, хочуть створити хибне уявлення про те, що Вселенський патріархат нібито порушує нормальну традицію православ'я, яку, звичайно, вони самі не тільки не поважають і не визнають, але порушують її, інтерпретують проти священних канонів,

– наголосив Варфоломій.

Він підкреслив, що насправді проблема існує не в українській автокефалії та не в нібито неіснуючих або недійсних рукоположеннях в українській ієрархії, на які деякі свідомо посилаються.

"Мета полягає в тому, щоб забрати ці унікальні обов'язки Константинопольського престолу та передати їх в інші руки", – констатував Варфоломій, зауваживши, що з цим не буде миритися.

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