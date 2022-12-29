Городские власти Варшавы решили отказаться от новогодних праздников, объясняя это войной в Украине и финансовыми соображениями. Об этом сообщила спикер мэрии Варшавы Моника Беут.
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Обойдутся также без фейерверков
"В этом году мы ничего не предлагаем жителям столицы на Новый год. К сожалению, это уже традиция, ведь во время пандемии Новогодняя ночь не произошла. У нас энергетический кризис, поэтому наши сокращения расходов, прежде всего, касаются развлечений", – сказала она.
Кроме того, в Украине, за восточной границей Польши, "длится жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно гибнут люди и мирное население".
"Поэтому это не та атмосфера, которая побуждала бы к организации особых, радостных мероприятий", – подчеркнула спикер.
Кроме того, власти Варшавы призвали не использовать во время новогодних праздников петарды и фейерверки, учитывая, что это может негативно повлиять и вызвать ассоциации с войной у переселенцев из Украины, особенно у детей. Это касается, в частности, детей, добавила она.
60 самых известных локаций мира выключили свет
- Недавно 60 самых известных локаций мира выключили свет. Это сделали для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность несокрушимому украинскому народу. Тем, кто сидит часами, а то и днями без света. Но лучше это, чем быть под российской оккупацией.
- Владимир Зеленский отметил, что 60 самых известных локаций отключили в самую длинную ночь 2022 года с 21 на 22 декабря. Таким образом, собирают средства на генераторы, которыми обеспечат украинские больницы.
- По его словам, это демонстрация того, что враг посягает на каждую часть нашей жизни. И украинцы вот уже больше 9 месяцев живут в перманентной обороне от россиян. Пришедших на территорию нашей страны, чтобы нас уничтожить.