Міська влада Варшави вирішила відмовитися від новорічних свят, пояснюючи це війною в Україні та фінансовими міркуваннями. Про це повідомила речниця мерії Варшави Моніка Беут.

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"Цього року ми нічого не пропонуємо мешканцям столиці на Новий рік. На жаль, це вже традиція, адже під час пандемії Новорічна ніч не відбулася. У нас енергетична криза, тому наші скорочення витрат передусім стосуються розваг", – сказала вона.

Окрім того, в Україні, за східним кордоном Польщі, "триває жорстока, кривава, звіряча війна, в якій щодня гинуть люди та мирне населення".

"Тому це не та атмосфера, яка б спонукала до організації особливих, радісних заходів", – підкреслила речниця.

Крім того, влада Варшави закликала не використовувати під час новорічних свят петарди і феєрверки, зважаючи на те, що це може негативно вплинути і викликати асоціації з війною в переселенців з України, особливо у дітей. Це стосується, зокрема, дітей, додала вона.

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