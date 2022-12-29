Міська влада Варшави вирішила відмовитися від новорічних свят, пояснюючи це війною в Україні та фінансовими міркуваннями. Про це повідомила речниця мерії Варшави Моніка Беут.
Варте уваги Де в Кракові можна здати ялинку після свят: адреси пунктів прийому
Обійдуться також без феєрверків
"Цього року ми нічого не пропонуємо мешканцям столиці на Новий рік. На жаль, це вже традиція, адже під час пандемії Новорічна ніч не відбулася. У нас енергетична криза, тому наші скорочення витрат передусім стосуються розваг", – сказала вона.
Окрім того, в Україні, за східним кордоном Польщі, "триває жорстока, кривава, звіряча війна, в якій щодня гинуть люди та мирне населення".
"Тому це не та атмосфера, яка б спонукала до організації особливих, радісних заходів", – підкреслила речниця.
Крім того, влада Варшави закликала не використовувати під час новорічних свят петарди і феєрверки, зважаючи на те, що це може негативно вплинути і викликати асоціації з війною в переселенців з України, особливо у дітей. Це стосується, зокрема, дітей, додала вона.
60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло
- Нещодавно 60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло. Це зробили для того, щоб продемонструвати свою солідарність незламному українському народу. Тим, хто сидить годинами, а то й днями без світла. Але краще це, ніж бути під російською окупацією.
- Володимир Зеленський зазначив, що 60 найвідоміших локацій вимкнули у найдовшу ніч 2022 року з 21 на 22 грудня. Таким чином збирають кошти на генератори, якими забезпечать українські лікарні.
- За його словами, це демонстрація того, що ворог посягає на кожну частинку нашого життя. І українці ось уже понад 9 місяців живуть у перманентній обороні від росіян. Тих, хто прийшов на територію нашої країни, щоб нас знищити.