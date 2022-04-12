Этот ЖК расположен на улице Собеского, 100. Польские власти уже несколько лет пытались определить правовой статус здания, которое российские власти считали своим.

К теме Власти Варшавы изъяли недвижимость у России в пользу украинцев: в Кремле подгорело

Начали осматривать помещение

К зданию 11 апреля прибыли многие журналисты и представители власти. Был, в частности, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который и подтвердил, что здания передадут украинцам.

Я рад, что мы можем таким символическим образом показать, что Варшава помогает нашим украинским друзьям,

– сказал политик.

Сейчас специалисты должны провести осмотр помещений, чтобы установить насколько удовлетворительное их состояние. Это объясняют тем, что ЖК долго пустовал.



"Шпигуново" в Варшаве / Фото East News

Что там теперь будет

Власти Варшавы ранее заявили, что здание должны отдать семьям беженцев. Говорилось прежде всего о тех, у кого малолетние дети.

Однако украинский посол Андрей Дещица сказал журналистам, что, вероятно, там никто не будет жить. Мол, скорее создадут украинский культурный центр.

Здесь можно было бы построить 50, а может, 70 таких нормальных квартир. Нам было бы трудно выбрать среди такого количества нуждающихся, этих нескольких десятков семей,

– пояснил дипломат.

Руководство Варшавы уже прилагает усилия, чтобы передача имущества произошла как можно быстрее. В то же время заявили, что не хотят действовать, как Россия, поэтому все будет только в рамках закона.

Что это за здание Комплекс "Шпигуново" в народе более известен, как "Шпион". Там еще во времена Польской Народной Республики проживали работники российского посольства. ЖК по сей день был дипломатической собственностью государства-агрессора.



В здании всего есть более 100 квартир. Несмотря на то, что они пустовали, МИД России был крайне недоволен передачей. Однако власти Польши не обращают внимание на это.

Важно – Польша будет пропускать фуры России и Беларуси: смотрите видео