Этот ЖК расположен на улице Собеского, 100. Польские власти уже несколько лет пытались определить правовой статус здания, которое российские власти считали своим.
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Начали осматривать помещение
К зданию 11 апреля прибыли многие журналисты и представители власти. Был, в частности, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который и подтвердил, что здания передадут украинцам.
Я рад, что мы можем таким символическим образом показать, что Варшава помогает нашим украинским друзьям,
– сказал политик.
Сейчас специалисты должны провести осмотр помещений, чтобы установить насколько удовлетворительное их состояние. Это объясняют тем, что ЖК долго пустовал.
"Шпигуново" в Варшаве / Фото East News
Что там теперь будет
Власти Варшавы ранее заявили, что здание должны отдать семьям беженцев. Говорилось прежде всего о тех, у кого малолетние дети.
Однако украинский посол Андрей Дещица сказал журналистам, что, вероятно, там никто не будет жить. Мол, скорее создадут украинский культурный центр.
Здесь можно было бы построить 50, а может, 70 таких нормальных квартир. Нам было бы трудно выбрать среди такого количества нуждающихся, этих нескольких десятков семей,
– пояснил дипломат.
Руководство Варшавы уже прилагает усилия, чтобы передача имущества произошла как можно быстрее. В то же время заявили, что не хотят действовать, как Россия, поэтому все будет только в рамках закона.
Что это за зданиеКомплекс "Шпигуново" в народе более известен, как "Шпион". Там еще во времена Польской Народной Республики проживали работники российского посольства. ЖК по сей день был дипломатической собственностью государства-агрессора.
В здании всего есть более 100 квартир. Несмотря на то, что они пустовали, МИД России был крайне недоволен передачей. Однако власти Польши не обращают внимание на это.
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