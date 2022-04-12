Цей ЖК розташований на вулиці Собеського, 100. Польська влада вже кілька років намагалася визначити правовий статус будівлі, яку російська влада вважала своєю.

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Почали оглядати приміщення

До будівлі 11 квітня прибули багато журналістів і представників влади. Був, зокрема, мер Варшави Рафал Ташсковський, який і підтвердив, що будівлі передадуть українцям.

Я радий, що ми можемо таким символічним чином показати, що Варшава допомагає нашим українським друзям,

– сказав політик.

Наразі фахівці мають провести огляд приміщень, щоб встановити наскільки задовільних їхній стан. Це пояснюють тим, що ЖК довго пустував.



"Шпигуново" у Варшаві / Фото East News

Що там тепер буде

Влада Варшави раніше заявила, що будівлю мають віддати сім'ям біженців. Мовилося передусім про тих, хто має малолітніх дітей.

Проте український посол Андрій Дещиця сказав журналістам, що, ймовірно, там ніхто не буде жити. Мовляв, радше створять український культурний центр.

Тут можна було б побудувати 50, а може, 70 таких нормальних квартир. Нам було б важко вибрати з-поміж такої кількості потребуючих, цих кількох десятків сімей,

– пояснив дипломат.

Керівництво Варшави вже докладає зусиль, щоб передача майна трапилася якнайшвидше. Водночас заявили, що не хочуть діяти, як Росія, тому все буде лише в рамках закону.

Що це за будівля Комплекс "Шпигуново" в народі більш відомий, як "Шпигун". Там ще за часів Польської Народної Республіки проживали працівники російського посольства. ЖК донині був дипломатичною власністю держави-агресора.



У будівлі загалом є понад 100 квартир. Попри те, що вони пустували, МЗС Росії було вкрай невдоволене передачею. Проте влада Польщі не зважає на це.

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