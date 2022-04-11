Як з'ясувалося, Росія володіє великою кількістю нерухомості в Європі. Влада Варшави знайшла варіант, як ефективно використати майно окупантів.

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Вилучення нерухомості Росії

Влада Варшави вилучила нерухомість, якою володіла Росія. Зокрема, йдеться про будинок на вулиці Собеського, 100, який віддадуть на потреби української громади.

В окупантів одразу запалало від відновлення справедливості. Посольство росіян скерувало у МЗС Польщі ноту протесту щодо відчуження майна, яке було у дипломатичній власності. Втім, навряд чи агресору вдасться знову заволодіти будинком – цивілізований світ не збирається виконувати їхні забаганки.

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