В Варшаве один из скверов получит имя Марка Безручко. Это генерал армии Украинской Народной Республики, умер в Польше во время Второй мировой войны и похоронен на кладбище в польской столице.

Решение о переименовании сквера одобрил совет Варшавы, сообщает посольство Украины в Польше.

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В дипломатическом ведомстве отметили, что Марко Безручко является символом героической борьбы армии УНР против большевистской агрессии в 1920 году. Кроме того, он был командующим обороны Замостье – битвы, в которой армии УНР и Польши разгромили в 4 раза большую конную армию Семена Буденного.

Благодарим депутатов городского совета Варшавы за поддержку. Как и всем, кто біл причастен к реализации этой важной инициативы,

– отметили в украинском посольстве.



Генерал Марко Безручко

Что известно о Марке Безручко