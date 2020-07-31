В Варшаве назвали сквер именем генерала армии УНР
В Варшаве один из скверов получит имя Марка Безручко. Это генерал армии Украинской Народной Республики, умер в Польше во время Второй мировой войны и похоронен на кладбище в польской столице.
Решение о переименовании сквера одобрил совет Варшавы, сообщает посольство Украины в Польше.
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В дипломатическом ведомстве отметили, что Марко Безручко является символом героической борьбы армии УНР против большевистской агрессии в 1920 году. Кроме того, он был командующим обороны Замостье – битвы, в которой армии УНР и Польши разгромили в 4 раза большую конную армию Семена Буденного.
Благодарим депутатов городского совета Варшавы за поддержку. Как и всем, кто біл причастен к реализации этой важной инициативы,
– отметили в украинском посольстве.
Генерал Марко Безручко
Что известно о Марке Безручко
- Это военный генерал-хорунжий армии УНР. Также был начальником штаба Корпуса Сечевых Стрельцов. В ноябре 1920 года украинские войска после изнурительных боев отступили в Польшу.
- Часть своей жизни Марко Безручко прожил именно в Польше. Он умер во время Второй мировой войны и был погребен на кладбище "Воля" в Варшаве. Там также похоронены многие военные УНР.
- В Киеве есть улица Марка Безручко, в Ровно проспект, а в Виннице – улица, переулок и проезд. Также кольцевое пересечение имени Марка Безручко есть в польском городе Вроцлаве.