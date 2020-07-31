У Варшаві один зі скверів отримає ім'я Марка Безручка. Це генерал армії Української Народної Республіки, який помер у Польщі в часи Другої світової війни й похований на цвинтарі в польській столиці.

Рішення про переймування скверу схвалила рада Варшави, повідомляє посольство України в Польщі.

До слова У Києві провулок назвали в честь Гарета Джонса – журналіста, який розповів світу про Голодомор

У дипломатичному відомстві наголосили, що Марко Безручко є символом героїчної боротьби армії УНР проти більшовицької агресії у 1920 році. Крім того, він був командувачем оборони Замостя – битви, в якій армії УНР і Польщі розгромили в 4 рази більшу кінну армію Семена Будьонного.

Щиро вдячні депутатам міської ради Варшави за підтримку. Як і всім, хто причинився до реалізації цієї важливої ініціативи,

– наголосили в українському посольстві.



Генерал Марко Безручко

Що відомо про Марка Безручка