У Варшаві назвали сквер іменем генерала армії УНР
У Варшаві один зі скверів отримає ім'я Марка Безручка. Це генерал армії Української Народної Республіки, який помер у Польщі в часи Другої світової війни й похований на цвинтарі в польській столиці.
Рішення про переймування скверу схвалила рада Варшави, повідомляє посольство України в Польщі.
До слова У Києві провулок назвали в честь Гарета Джонса – журналіста, який розповів світу про Голодомор
У дипломатичному відомстві наголосили, що Марко Безручко є символом героїчної боротьби армії УНР проти більшовицької агресії у 1920 році. Крім того, він був командувачем оборони Замостя – битви, в якій армії УНР і Польщі розгромили в 4 рази більшу кінну армію Семена Будьонного.
Щиро вдячні депутатам міської ради Варшави за підтримку. Як і всім, хто причинився до реалізації цієї важливої ініціативи,
– наголосили в українському посольстві.
Генерал Марко Безручко
Що відомо про Марка Безручка
- Це військовий генерал-хорунжий армії УНР. Також був начальником штабу Корпусу Січових Стрільців. У листопаді 1920 українські війська після виснажливих боїв відступили в Польщу.
- Частину свого життя Марко Безручко прожив саме в Польщі. Він помер у часи Другої світової війни й був похоронений на кладовищі "Воля" у Варшаві. Там також поховані багато військових УНР.
- У Києві є вулиця Марка Безручка, у Рівному проспект, а у Вінниці – вулиця, провулок і проїзд. Також кільцеве перехрестя імені Марка Безручка є в польському місті Вроцлаві.