Накануне глава кремля Путин потребовал от "недружественных стран", чтобы те платили за газ рублями. Однако директор газовой компании PGNiG Павел Маевский убежден, что это невозможно.

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Павел Маевский подчеркнул, что такой возможности не видит. Поэтому, вероятно, Польша не будет платить рублями за газ.

Такой возможности нет. В договор включены способы оплаты. Мы будем выполнять договор в соответствии с его положениями,

– заявил Маевский.

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