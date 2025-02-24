Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка София Назаренко, которая приняла участие в акции.

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В третью годовщину полномасштабного вторжения поляки благодарят украинцев

Около тысячи украинцев и поляков собрались возле посольства России. Участники мирной акции с флагами и плакатами отправились к посольству Украины.

Поляки благодарят украинцев за защиту, а украинцы – за помощь,

– рассказала Назаренко.

Митингующие направлялись к польскому Сейму, где выступали польские политики и представители украинского посольства. В частности, перед участниками акции выступил посол Украины в Польше Василий Бондарь со словами благодарности Польше за поддержку украинцев с начала войны.

Масштабный митинг в поддержку Украины в Польше: фото Софии Назаренко, 24 Канал

Кроме того, в 6 часов утра 24 февраля польские и украинские активисты провели еще одну акцию. Она состоялась под домом по адресу Beethovena, 3 в Варшаве, в котором до сих пор живут российские дипломаты.

В третью годовщину полномасштабной войны России против Украины активисты разбудили российских дипломатов звуками взрывов и сиренами, призывая Польшу выставить диппредставителей страны-агрессора. К слову, инициатором уже третий год подряд стала общественная инициатива "Евромайдан-Варшава".

Акция 24 февраля в Польше: видео Софии Назаренко, 24 Канал

Акции к годовщине российского вторжения в Украину также прошли в Италии. К ним присоединились около тысячи человек с плакатами "Путин преступник", "Путин убийца", "Россия террористическое государство".