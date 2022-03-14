В первую очередь в совместном заявлении осудили агрессию кремля против Украины и назвали ее грубым нарушением международного права. Также Люблинский треугольник почтил тех, кто погиб в войне.

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Люблинский треугольник выдвинул ряд требований

Премьер-министры в своей совместной декларации требуют немедленного вывода Россией своих войск из Украины, прекращения боевых действий и возвращения стянутого к нашим границам контингента на места постоянной дислокации.

Кроме того, Россия должна упразднить решение о признании квазиобразований на Донбассе.

Люблинский треугольник осудил российские атаки по объектам гражданской инфраструктуры и подчеркнул, что их охраняет международное гуманитарное право.

Украина, Польша и Литва отметили необходимость усиления давления со стороны международного сообщества. Кроме того, в заявлении отметили, что за свои военные преступления Россия должна быть наказана.

Все виновные в совершении международных преступлений при этом вторжении должны быть привлечены к ответственности; Выражаем решительную поддержку решений прокурора Международного уголовного суда начать расследование. Выражаем полную готовность оказать необходимую помощь в этом вопросе,

– говорится в заявлении.

Также в заявлении упомянули и ядерную угрозу, которую создают действия оккупантов на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Поэтому Премьер-министры обратились к МАГАТЭ и ООН, чтобы предотвратить угрозу.

Встреча в Варшаве / Фото KPRM

Люблинский треугольник также не обошел стороной причастность Беларуси к боевым действиям. Премьер-министры призвали Минск придерживаться международных обязательств и подчеркнули, что демократической Беларуси место среди европейских народов.

Польша и Литва поддерживают стремление Украины стать членом Евросоюза. Также в заявлении подчеркнули необходимость независимости Европы от энергоресурсов России.

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