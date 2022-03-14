Найперше у спільній заяві засудили агресію кремля проти України та назвали її грубим порушенням міжнародного права. Також Люблінський трикутник віддав шану тим, хто загинув у війні.

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Люблінський трикутник висунув низку вимог

Прем'єр-міністри у своїй спільній декларації вимагають негайного виведення Росією своїх військ з України, припинення бойових дій та повернення стягненого до наших кордонів контингенту на місця постійної дислокації.

Крім того, Росія повинна скасувати рішенння про визнання квазіутворень на Донбасі.

Люблінський трикутник засудив російські атаки по об'єктах цивільної інфраструктури та наголосили, що їх охороняє міжнародне гуманітарне право.

Україна, Польща та Литва наголосили на необхідності посилення тиску з боку міжнародної спільноти. Крім того, у заяві наголосили на тому, що за свої авійськові злочини Росія повинна бути покараною.

Усі винні у скоєнні міжнародних злочинів під час цього вторгнення мають бути притягнуті до відповідальності; висловлюємо рішучу підтримку рішень прокурора Міжнародного кримінального суду розпочати розслідування. Висловлюємо повну готовність надати необхідну допомогу в цьому питанні,

– йдеться у заяві.

Також у заяві згадали і ядерну загрозу, яку створюють дії окупантів на Чорнобильській та Запорізькій АЕС. Тому Прем'єр-міністри звернулися до МАГАТЕ та ООН, щоб відвернути загрозу.



Зустріч у Варшаві / Фото KPRM

Люблінський трикутник також не оминув причетність Білорусі до бойових дій. Прем'єр-міністри закликали Мінськ дотримуватися міжнародних зобов'язань та підкреслили, що демократичній Білорусі місце серед європейських народів.

Польща та Литва підтримують прагнення України стати членом Євросоюзу. Також у заяві підкреслили необхідність незалежності Європи від енергоресурсів Росії.

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