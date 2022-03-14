Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України. На території Сирії відкрили центри, де впродовж останніх днів завербували понад тисячу осіб.
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Приблизно 400 сирійських найманців вже прибули до Росії. Поблизу українського кордону для їхнього розміщення та підготовки розгорнули табори.
Зокрема, у Ростовській області та у Гомельській, що у Білорусі.
Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів,
– заявили у Генштабі ЗСУ.