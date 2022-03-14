Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу. Він припустив, що мовиться про приблизно 10 тисяч військових.

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Втім, за словами Арестовича, такого резерву для Росії на українських просторах дуже мало. При цьому вони будуть менш боєздатними, аніж ті, хто вже взяв участь у війні.

Якщо ми вбиваємо по тисячі (окупантів – 24 канал) за день, то уявіть, наскільки вистачить цих 10 тисяч. Ну, вистачить на 10 днів,

– припустив радник глави ОПУ.

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