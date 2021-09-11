Крым очень богат природными ископаемыми. Например, от общих запасов Украины на этой территории хранится 30% железной руды и 25% соды.

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Национальный центр управления и испытаний космических средств сделал снимки, на которых видны нелегальные шахты, так называемые копанки. Их главное отличие в том, что эти шахты не имеют терриконов.



Нелегальные шахты в Крыму / Скриншот с видео "Крым.Реалии"

"Породы просто грузовиками высыпают и получаются такие бесконечные кучки. Мы нашли такие штуки на Керченском полуострове. Их не было до оккупации. Это делают люди, которые умеют работать на нелегальных шахтах. Я думаю, они нашли какие-то реальные ценные ископаемые, которые достойны такой шахтовой добычи", – председатель правления, соучредитель природоохранной группы UNCG Алексей Василюк.

По информации природоохранной группы UNCG, на полуострове сегодня функционируют примерно 260 карьеров. До 2014 года фактически весь Крымский горный массив входил в природный заповедный фонд Украины. С приходом России заповедник и заказники превратились в ресурс стройматериалов щебня и песка, который добывают динамитом и экскаваторами.



Оккупанты прямо посреди поля начали добывать песок / Скриншот с видео "Крым.Реалии"

Похищение Наримана Джеляла

Российские силовики задержали 5 крымских татар в их домах. В руках оккупанта оказались – первый заместитель Меджлиса Нариман Джелял, двоюродные братья Азиз и Асан Ахтемовы, Эльдар Одаманов и Усеинов Шевкет. Куда их повезли, родственникам не сообщили.

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Задержание из-за Крымской платформы

Украинские активисты, политики, правозащитники, общественные деятели считают, что массовые задержания в Крыму – это политическая расправа. Президент Украины Владимир Зеленский связывает это с Крымской платформой. США и Великобритания призывают Россию освободить Наримана Джеляла и всех политических заключенных.

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