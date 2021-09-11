Крим дуже багатий на природні копалини. Наприклад, від загальних запасів України на цій території зберігається 30% залізної руди та 25% соди.

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Національний центр управління та випробувань космічних засобів зробив знімки, на яких видно нелегальні шахти, так звані копанки. Їх головна відмінність у тому, що ці копальні не мають териконів.



Нелегальні шахти у Криму / Скриншот з відео "Крим.Реалії"

"Породи просто вантажівками висипають і виходять такі нескінченні купки. Ми знайшли такі штуки на Керченському півострові. Їх не було до окупації. Це роблять люди, які вміють працювати на нелегальних шахтах. Я думаю, вони знайшли якісь реальні цінні копалини, які варті такого шахтового видобутку", – голова правління, співзасновник природоохоронної групи UNCG Олексій Василюк.

За інформацією природоохоронної групи UNCG, на півострові сьогодні функціонують приблизно 260 кар'єрів. До 2014 року фактично весь кримський гірський масив входив до природного заповідного фонду України. З приходом Росії заповідник та заказники перетворилися на ресурс будматеріалів щебеню та піску, який видобувають динамітом та екскаваторами.



Окупанти просто посеред поля почали видобувати пісок / Скриншот з відео "Крим.Реалії"

Викрадення Нарімана Джеляла

Російські силовики затримали 5 кримських татар у їхніх помешканнях. У руках окупанта опинилися – перший заступник Меджлісу Наріман Джелял, двоюрідні брати Азіз та Асан Ахтемови, Ельдар Одаманов і Шевкет Усеїнов. Куди саме їх повезли, родичам не повідомили.

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Затримання через Кримську платформу

Українські активісти, політики, правозахисники, громадські діячі вважають, що масові затримання в Криму – це політична розправа. Президент України Володимир Зеленський пов'язує це з Кримською платформою. США та Велика Британія закликають Росію звільнити Нарімана Джеляла та всіх політичних в'язнів.

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