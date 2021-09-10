Інформацію про це рішення пресслужба Ради Євросоюзу оприлюднила 10 вересня. Санкції діятимуть до 15 березня 2022 року.

Раніше Резніков звинуватив Росію у "захмарному цинізмі" та закликав посилити міжнародні санкції

Про які санкції мовиться:

Обмеження на поїздки.

Заморожування активів.

Заборона на надання коштів чи інших економічних ресурсів для фізичних осіб та організацій, які є під санкціями.

У переліку – 177 фізичних осіб

Зазначимо, що у переліку підсанкційних – 177 фізичних осіб та 48 – юридичних. Рішення про продовження санкцій набуде чинності одразу після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії? Обмеження були запроваджені у березні 2014 року. Відтоді їх продовжували кожних пів року. Є й інші санкції ЄС введені через політику Москви. Так санкції проти російської економіки діють до 31 січня 2022 року. Обмеження через анексію Криму та Севастополя – до 23 червня 2022 року.

Україна введе ще нові "кримські" санкції

Тим часом нові санкції через окупацію Криму готує і Україна. Відповідний пакет передали на розгляд РНБО. Кабмін пропонує ввести санкції проти 24 юридичних та 6 фізичних осіб.

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Вони відповідальні за спорудження незаконного Керченського мосту. Також обмеження введуть через перепланування паркових об'єктів та руйнування культурної спадщини у Севастополі.