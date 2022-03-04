Похоже, просроченный паек оккупантов им не очень по нраву. Соответствующее видео обнародовал руководитель Сумской областной военной администрации.

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"Магазин АТБ в городе Тростянец, ограблен российскими солдатами. 4 марта 2022 года", – коротко прокомментировал он.

А и в самом деле, больше слов нет как описать это варварство.

Голодные оккупанты ограбили АТБ: смотрите видео

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