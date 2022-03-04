Схоже, протермінований пайок, який видали окупантам, їм не дуже до вподоби. Відповідне відео, як російські військові займаються мародерством, оприлюднив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Магазин АТБ у місті Тростянець, пограбований російськими солдатами. 4 березня 2022 рік", – коротко прокоментував він.

А й справді, більше слів немає, як описати це варварство. Винесли навіть українські гроші з банкоматів, які поламали.

Цікаво, що раніше торгова корпорація АТБ також заявила про розграбування 11 магазинів у захопленому окупантами Мелітополі. Мародерами були частково російські військові.

Голодні окупанти розграбували АТБ: дивіться відео

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