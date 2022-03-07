Соответствующее заявление сделал Михаил Подоляк 7 марта. Об этом он написал в твиттере на 12-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Российская армия – это варвары 21 века

Михаил Подоляк написал, что оккупанты являются варварами 21 века, ведь Россия повредила или уничтожила:

202 школы;

34 больницы;

более 1500 жилых домов;

более 900 наших населенных пунктов полностью лишены света, воды, тепла.

Российская армия не умеет воевать против других армий. Но "хорошо" умеет убивать мирных жителей,

– объяснил Подоляк.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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