Відповідну заяву зробив Михайло Подоляк 7 березня. Про це він написав у твітері на 12 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Українська делегація вилітає на третій раунд перемовин з Росією

Російська армія – це варвари 21 століття

Михайло Подоляк написав, що окупанти є варварами 21 століття, адже Росія пошкодила чи знищила:

202 школи;

34 лікарні;

понад 1500 житлових будинків;

понад 900 наших населених пунктів повністю позбавлені світла, води, тепла.

Російська армія не вміє воювати проти інших армій. Але "добре" вміє вбивати мирних жителів,

– пояснив Подоляк.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!