Трогательным видео поделился герой Дмитрий Козацкий. Он отметил, что его мама – очень сильная женщина. В трудный час она не только держится сама, но и пытается поддержать сына.

Заметьте Младшему здесь 4 месяца, – командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану

Мама героя говорит, что поняла: выход обязательно найдут. Женщина верит в победу защитников Мариуполя и уверена в предстоящей встрече с сыном.

Козацкий подчеркнул, что даже не знает, кому сейчас сложнее: детям, которые борются на "Азовстали", или их родителям, которые на расстоянии и не могут ничем помочь.

Герой рассказал, что его мама – проводница, которая работает на эвакуационных поездах. Она рискует жизнью, помогая спасать гражданских, и отдает свою любовь людям из городов, которые обстреливают русские оккупанты.

Хотя самое большое желание моей мамы – отдать эту любовь мне. Я думаю это желание всех родителей защитников, которые сейчас находятся в Мариуполе,

– заявил Козацкий.

Он выразил надежду, что военно-политическое руководство Украины поможет ему и всем защитникам встретиться со своими родителями.

Мама защитника Мариуполя обращается к сыну: смотрите видео

Зеленский верит в эвакуацию из Мариуполя

Президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация из Мариуполя была приоритетной темой во время его разговора с Антониу Гутерришем – генсеком ООН. Он посетил Киев 28 апреля.

Украинский лидер подчеркнул, что с помощью ООН эвакуация возможна. Украина готова делать все необходимые шаги. Однако, чтобы удалось спасти людей, необходимо, чтобы Россия отказалась от своего цинизма в вопросе Мариуполя. Страна-оккупантка должна делать то, о чем говорит.

Важно – Пентагон сообщил, что часть войск России отходит от Мариуполя: смотрите видео