На митинге выступила женщина, которая назвалась семейным врачом. Именно она выкрикивала угрозы врачам. Видео акции обнародовал в сети Владимир Забара.

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Угрозы медикам на митинге антивакцинаторов в Николаеве

Сперва антивакцинаторша заявила, что ПЦР-тесты якобы не могут выявлять коронавирус. Мол, диагнозы должен ставить врач, а не "мертвая натура".

Далее она добавила, что 8 лет работала семейным врачом, однако ни разу не надевала маску. Саму же маску она неоднократно называла "намордником".

Митингующая пригрозила врачам, что им могут "проломить" голову за то, что они поддерживают вакцинацию.

Врачи, я к вам обращаюсь! Если вы идете по этому преступному пути, то не удивляйтесь, что вам кто-то проломит голову молотком. Или вас будут вешать на первом попавшемся суку,

– восклицала она.

Вакцину от коронавируса женщина назвала "опасной жижей". Она призвала людей меньше контактировать с теми, кто ввел себе такую "жижу", так как они якобы выделяют спаечные белки.

Участники митинга хлопали в ладоши и выкрикивали одобрительные слова в ответ на заявления женщины.

К слову, по словам "врача", ее зовут Оксана Валерьевна Винник, но по поиску в сети найти хоть какое-то упоминание о медике с таким именем не удается.

Выступление антивакцинаторши на митинге в Николаеве: смотрите видео

Ситуация с коронавирусом на Николаевщине