На мітингу виступила жінка, яка назвала себе сімейною лікаркою. Саме вона кричала погрози лікарям. Відео акції оприлюднив у мережі Володимир Забара.

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Погрози медикам на мітингу антиваксів у Миколаєві

Спершу антивакцинаторка заявила, що ПЛР-тести начебто не можуть виявляти коронавірус. Мовляв, діагнози має ставити лікар, а не "нежива істота".

Далі вона додала, що 8 років працювала сімейною лікаркою, однак жодного разу не вдягала маску. Саму ж маску вона неодноразово називала "намордником".

Мітингувальниця пригрозила лікарям, що їм можуть "проламати" голову за те, що вони підтримують вакцинацію.

Лікарі, я до вас звертаються! Якщо ви йдете по цьому злочинному шляху, то не дивуйтеся, що вам хтось проломить голову молотком. Або вас будуть вішати на першій ліпшій гілляці,

– вигукувала вона.

Вакцину від коронавірусу жінка назвала "небезпечною жижею". Вона закликала людей менше контактувати з тими, хто зробив собі таку "жижу", адже вони буцімто виділяють спайкові білки.

Учасники мітингу плескали в долоні та вигукували схвальні слова у відповідь на заяви жінки.

До слова, за словами "лікарки" її звати Оксана Валеріївна Винник, але за пошуком у мережі знайти хоча б якусь згадку про медика з таким ім'ям не вдається.

Виступ антивакцинаторки на мітингу у Миколаєві: дивіться відео

Ситуація з коронавірусом на Миколаївщині