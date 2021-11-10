На мітингу виступила жінка, яка назвала себе сімейною лікаркою. Саме вона кричала погрози лікарям. Відео акції оприлюднив у мережі Володимир Забара.
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Погрози медикам на мітингу антиваксів у Миколаєві
Спершу антивакцинаторка заявила, що ПЛР-тести начебто не можуть виявляти коронавірус. Мовляв, діагнози має ставити лікар, а не "нежива істота".
Далі вона додала, що 8 років працювала сімейною лікаркою, однак жодного разу не вдягала маску. Саму ж маску вона неодноразово називала "намордником".
Мітингувальниця пригрозила лікарям, що їм можуть "проламати" голову за те, що вони підтримують вакцинацію.
Лікарі, я до вас звертаються! Якщо ви йдете по цьому злочинному шляху, то не дивуйтеся, що вам хтось проломить голову молотком. Або вас будуть вішати на першій ліпшій гілляці,
– вигукувала вона.
Вакцину від коронавірусу жінка назвала "небезпечною жижею". Вона закликала людей менше контактувати з тими, хто зробив собі таку "жижу", адже вони буцімто виділяють спайкові білки.
Учасники мітингу плескали в долоні та вигукували схвальні слова у відповідь на заяви жінки.
Виступ антивакцинаторки на мітингу у Миколаєві: дивіться відео
Ситуація з коронавірусом на Миколаївщині
- За добу 9 листопада лише у Миколаївській області зафіксували 1 067 нових випадків захворювання коронавірусом. Від ускладнень недуги померли ще 35 пацієнтів, одужати вдалося 525.
- Щодо ситуації зі щепленнями, то в області дві дози вакцини отримали 20% населення або 227 930 людей, лише одну – 30% або 334 407 осіб.