О том, что семья Крищенко тоже чуть не пострадала от телефонных мошенников, бывший заместитель главы Нацполиции, а теперь заместитель главы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко рассказал в интервью изданию.
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К родителям Крищенко звонили мошенники
Инцидент, по словам Крищенко, случился несколько лет назад.
Мошенники звонили моим родителям. Сказали, что их сын в полиции. Они ответили: "Да, сын там уже 25 лет". И положили трубку,
– отметил заместитель главы КГГА.
Он решил проверить номер, с которого звонили. Выяснилось, что тот уже был недействителен.
Советы бывшего заместителя главы Нацполиции
Крищенко порекомендовал украинцам не паниковать и не переводить мошенникам сразу же деньги.
"Мы очень часто говорили о схеме телефонного мошенничества, раздавали наглядные материалы, в большинстве старикам. Но все равно людей иногда ловят на такое: "ваш сын в беде" и так далее", – подчеркнул чиновник.
Он добавил: если возникает подозрение, что это мошенники, сразу надо звонить в полицию: "правоохранители приедут – разберутся".