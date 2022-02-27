Смертями российских военных переполнен весь интернет. Об этом советник главы Офиса Президента сказал на брифинге, передает 24 канал.

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Еще 1 – 2 суток и вы захлебнетесь в наступлении. Ваше командование использует вас в качестве мяса. Иначе объяснить движение легкобронированной техники в густонаселенных городах с очень серьезной обороной – невозможно,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что бои в Харькове и Киеве ни к чему другому не приведут, кроме смерти российских военных. Ведь многие оккупанты уже пытаются договариваться с местными жителями, или сдаются в плен.

Плен не означает переход на нашу сторону, – Арестович

Политик подчеркнул, что пленение – это не что-то постыдное и он не означает переход на сторону Украины. "Вы сохраняете жизнь и отказываетесь от агрессивной войны, которая не украшает ни Россию, ни Беларусь". Всем, кто сдастся в плен, предоставят определенные гарантии.

Этот поступок будет мужественным, а не позорным. Это решение человека, который в решающий исторический момент нашел в себе силы сделать личный выбор, а не быть пустой марионеткой на службе у безумного диктатора,

– объяснил советник руководителя ОПУ.

Арестович добавил, что россияне могут и не сдаваться в плен, а просто блокировать исполнение преступных приказов. Он подчеркнул, что Украина верит, что белорусы и россияне смогут сделать верный выбор.

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