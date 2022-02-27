Смертями російських військових переповнений весь інтернет. Про це радник голови Офісу Президента сказав на брифінгу, інформує 24 канал.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ще 1 – 2 доби й ви захлиснетесь у наступі. Ваше командування використовує вас як м'ясо. Інакше пояснити рух легкоброньованої техніки у густонаселені міста з дуже серйозною обороною – неможливо,

– наголосив Арестович.

Він зазначив, що бої у Харкові та Києві ні до чого іншого не призведуть, крім смерті російських військових. Адже багато окупантів вже намагаються домовлятися з місцевими мешканцями, або ж здаються у полон.

Полон не означає перехід на нашу сторону, – Арестович

Політик наголосив, що полон – це не щось ганебне й він не означає перехід на сторону України. "Ви зберігаєте життя й відмовляєтесь від агресивної війни, яка не прикрашає ні Росію, ні Білорусь". Усім, хто здасться у полон, нададуть певні гарантії.

Цей вчинок буде мужнім, а не ганебним. Це рішення людини, яка у вирішальний історичний момент знайшла у собі сили зробити особистий вибір, а не бути пустою маріонеткою на службі в напівбожевільного диктатора,

– пояснив радник керівника ОПУ.

Арестович додав, що росіяни можуть й не здаватися у полон, а просто блокувати виконання злочинних наказів. Він наголосив, що Україна вірить, що білоруси та росіяни зможуть зробити правильний вибір.

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