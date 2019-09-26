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      Ващиковский возглавил делегацию ЕП в Комитет ассоциации Украина-ЕС: чем он скандальный

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      Витольд Ващиковский
      Витольд Ващиковский / msz.gov.pl

      Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский стал руководителем делегации в Комитет ассоциации Украина-ЕС. Он заявил, что целью его деятельности на этом посту станет сближение Украины с Евросоюзом и НАТО.

      Выборы состоялись в четверг в Европейском парламенте в рамках первого заседания в Комитете ассоциации.

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      Вице-президентами были выбраны представитель группы "Зеленых" из Германии Виола фон Крамон-Таубадель и представитель группы "Европейских консерваторов и реформистов", президент Румынии с 2004 по 2014 годы Траян Бэсеску.

      Украина может рассчитывать на нашу помощь. Мы здесь для того, чтобы вам помочь, разделить с вами наш опыт. Мы можем вам помочь найти мирное решение конфликта, начавшегося Россией. Мы надеемся, что Крым и Донбасс вернутся в Украину. В этом вопросе вы можете на нас рассчитывать,
      – заверил Ващиковский.

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      Чем известен Витольд Ващиковский?
      Экс-глава МИД Польши активно выступал против признания Украиной воинов УПА борцами за независимость. Он также угрожал наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский Союз, если не будут решены исторические вопросы.

      Он также оправдывал отказ Варшавы помогать мигрантам из Сирии тем, что Польша "приняла более миллиона украинцев".

      Под председательством Ващиковского МИД Польши создало так называемый "черный список" украинских чиновников, которым запрещен въезд в Польшу.

      Кто будет входить в Комитет Ассоциации Украина-ЕС?

      Европейская часть Комитета Ассоциации Украина-ЕС ожидает создания соответствующей делегации от Верховной Рады Украины. После этого состоится первое совместное заседание.

      В целом делегация состоит из 32 депутатов. В ее состав также вошли:

      – бывший президент Европейского парламента (2009-2012 годы) и экс-премьер-министр Польши периода 1997-2001 годов Ежи Бузек;
      – Андрюс ​​Кубилюс – премьер-министр Литвы с 1999 по 2000 и в период с 2008 по 2012 год;
      – Лешек Миллер – премьер-министр Польши в период с 2001 по 2004;
      – Сандра Калниете – с 2002 по 2004 год занимала должность министра иностранных дел Латвии, а с 2004 по 2009 была европейским комиссаром по вопросам сельского хозяйства и рыболовства;
      – представительница группы социалистов Клара Добрев из Венгрии, которая является вице-президенткой Европарламента.

      Выбранная делегация совместно с делегацией Верховной Рады создаст Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно то в Брюсселе или Страсбурге, то в Киеве или другом украинском городе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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