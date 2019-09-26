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      Ващиковський очолив делегацію ЄП до Комітету асоціації Україна-ЄС: чим він скандальний

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      Вітольд Ващиковський
      Вітольд Ващиковський / msz.gov.pl

      Колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський став керівником делегації до Комітету асоціації Україна-ЄС. Він заявив, що метою його діяльності на цій посаді стане зближення України з Євросоюз і НАТО.

      Вибори відбулися в четвер у Європейському парламенті в рамках першого засідання у Комітеті асоціації.

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      Віцепрезидентами були обрані представник групи "Зелених" з Німеччини Віола вон Крамон-Таубадель і представник групи "Європейських консерваторів і реформістів", президент Румунії з 2004 по 2014 роки Траян Басеску.

      Україна може розраховувати на нашу допомогу. Ми тут для того, щоб вам допомогти, розділити з вами наш досвід. Ми можемо вам допомогти знайти мирне вирішення конфлікту, розпочатого Росією. Ми сподіваємося, що Крим і Донбас повернуться в Україну. У цьому питанні ви можете на нас розраховувати,
      – запевнив Ващиковський.

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      Чим відомий Вітольд Ващиковський?Ексглава МЗС Польщі активно виступав проти визнання Україною воїнів УПА борцями за незалежність. Він також погрожував накласти вето на можливий вступ України до Європейського Сюзу, якщо не будуть вирішені історичні питання.

      Він також виправдовував відмову Варшави допомагати мігрантам із Сирії тим, що Польща "прийняла понад мільйон українців". 

      Під головуванням Ващиковського МЗС Польщі створило так званий "чорний список" українських чиновників, яким заборонено в’їзд до Польщі.

      Хто входитиме в Комітет Асоціації Україна-ЄС?

      Європейська частина Комітету Асоціації Україна-ЄС очікує створення відповідної делегації від Верховної Ради України. Після цього відбудеться перше спільне засідання.

      Загалом делегація складається з 32 депутатів. До її складу також увійшов:

      – колишній президент Європейського парламенту (2009-2012 роки) і експрем'єр-міністр Польщі періоду 1997-2001 років Єжи Бузек;
      – Андріус Кубілюс – прем'єр-міністр Литви з 1999 по 2000 і в період з 2008 по 2012 рік;
      – Лешек Міллер – прем'єр-міністр Польщі в період з 2001 по 2004;
      – Сандра Калнієте – з 2002 по 2004 обіймала посаду міністра закордонних справ Латвії, а з 2004 по 2009 була європейським комісаром з питань сільського господарства і рибальства;
      – представниця групи Соціалістів Клара Добрев з Угорщини, яка є віцепрезиденткою Європарламенту.

      Обрана делегація спільно з делегацією Верховної Ради створить Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС. В його рамках здійснюється міжпарламентське співробітництво між Україною і Євросоюзом. Цей комітет збирається двічі на рік на засідання по черзі то в Брюсселі чи Страсбурзі, то в Києві або іншому українському місті.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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