Украинский офицер отметил, что они продолжают совершать акты вооруженной агрессии против суверенного государства. Об этом проинформировали в ГПСУ.

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На ваших руках кровь невинных украинских граждан. Вы – убийцы детей. Все ваши преступные действия против человечности документируются. Вы, как военные преступники, будете преследоваться международным трибуналом. Ваши преступления не имеют срока давности,

– сказал командир нашего корабля.

В то же время требовал у российских захватчиков прекратить агрессию против Украины, а также нарушение международного морского права.

Офицер обратился к другим судам в Черном море

Кроме этого, командир украинского корабля обратился к капитанам всех судов, находящихся в Черном море.

Внимание всем судам! Российские военные корабли совершают террористические действия в отношении гражданских судов, осуществляющих мирное плавание в территориальных водах исключительной (морской) экономической зоны Украины,

– добавил офицер.

Командир украинского корабля передал сообщение на трех языках по каналу связи и безопасности международной морской частоты.

Подчеркиваем! ГПСУ вместе с Вооруженными Силами Украины, Национальной гвардией, составляющими сектора безопасности и обороны и украинским народом продолжают противодействовать врагу всеми имеющимися силами и способами.



Призываем мировое сообщество помогать Украине в нашей отчаянной борьбе против развязанного Россией кровопролития, среди прочего запретив судам под флагом страны-агрессора заходить в порты всех стран мира.

Командир Морской охраны обратился к кораблям России: слушайте запись​