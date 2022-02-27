Український офіцер зазначив, що вони продовжують чинити акти збройної агресії проти суверенної держави. Про це поінформували у ДПСУ.
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На ваших руках кров безневинних українських громадян. Ви – вбивці дітей. Усі ваші злочинні дії проти людяності документуються. Ви, як військові злочинці, будете переслідуватися міжнародним трибуналом. Ваші злочини не мають терміну давності,
– сказав командир нашого корабля.
Водночас вимагав у російських загарбників припинити агресію проти України, а також порушення міжнародного морського права.
Офіцер звернувся до інших суден у Чорному морі
Окрім цього, командир українського корабля звернувся до капітанів усіх суден, які перебувають в Чорному морі.
Увага всім суднам! Російські військові кораблі вчиняють терористичні дії щодо цивільних суден, які здійснюють мирне плавання в територіальних водах виключної (морської) економічної зони України,
– додав офіцер.
Командир українського корабля передав повідомлення трьома мовами по каналу зв'язку та безпеки міжнародної морської частоти.
Командир Морської охорони звернувся до кораблів Росії: слухайте запис