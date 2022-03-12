Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-посол США в Украине Джон Хербст. Более того, по его словам, эта слабость подчеркивается нежеланием отправить в Украину истребители из Восточной Европы.

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Байден боится закрывать небо

Экс-посол отметил, что Байден не хочет закрыть небо над Украиной, поскольку тогда получится, что они нападают на российскую технику, которая может разбомбить самолеты. Хотя Хербст признал, что США должны атаковать эти устройства и в России, и в Беларуси.

Вариант с истребителями

Он также напомнил про еще один вариант – закрыть небо хотя бы частично и установить и защищать гуманитарные коридоры истребителями. По такому сценарию не надо нападать на российскую технику, но надо быть готовыми атаковать, если вражеские самолеты будут бомбить гуманитарный конвой или же беженцев из разных городов.

К сожалению, сейчас Вашингтон не готов, но за 2 недели ситуация может измениться, если эти ужасы, которые мы видим каждый день, будут продолжаться,

– заявил экс-посол.

Хербст отметил, что на такой риск сейчас необходимо пойти, поскольку многие украинские мирные жители гибнут от варварской российской атаки. Поэтому США просто должны помочь нашему государству.

Все больше людей выступает "за"

По его мнению, сейчас есть большая возможность поддержать передачу истребителей из Восточной Европы, поскольку все больше людей выступает за такой шаг. В то же время тех, кто против этого, – меньше, но среди них – президент США.

"Политики неоднократно публично заявляли, что это увеличивает риск войны с Россией. Мягко говоря – это осторожность. Не так же мягко говоря – это слабость", – подытожил экс-посол.

Экс-посол США в Украине рассказал о возможности предоставления истребителей: смотрите видео

Что этому предшествовало