Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експосол США в Україні Джон Хербст. Ба більше, за його словами, ця слабкість підкреслюється небажанням відправити в Україну винищувачі зі Східної Європи.

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Байден боїться закривати небо

Експосол зазначив, що Байден не хоче закрити небо над Україною, оскільки тоді вийде, що вони нападають на російську техніку, яка може розбомбити літаки. Хоча Хербст визнав, що США мали б атакувати ці пристрої і в Росії, і в Білорусі.

Варіант із винищувачами

Він також нагадав про ще один варіант – закрити небо хоча б частково й встановити та захищати гуманітарні коридори винищувачами. За таким сценарієм не треба нападати на російську техніку, але треба бути готовими атакувати, якщо ворожі літаки бомбитимуть гуманітарний конвой або ж біженців з різних міст.

На жаль, зараз Вашингтон не готовий, але за 2 тижні ситуація може змінитися, якщо ці жахи, які ми бачимо кожен день – продовжуватимуться,

– заявив експосол.

Хербст зазначив, що на такий ризик зараз необхідно піти, оскільки багато українських мирних жителів гинуть від варварської російської атаки. Тому США просто повинні допомогти нашій державі.

Все більше людей виступає "за"

На його думку, зараз є велика можливість підтримати передачу винищувачів зі Східної Європи, оскільки все більше людей виступає за такий крок. Водночас тих хто проти цього – менше, але серед них – президент США.

"Політики неодноразово публічно заявляли, що це збільшує ризик війни з Росією. М'яко кажучи – це обережність. Не так м'яко кажучи – це слабкість", – підсумував експосол.

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