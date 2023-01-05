Дело в том, что большинство боеприпасов для немецких Gepard производилось в Швейцарии, но сейчас правительство отказалось предоставить Германии разрешение на реэкспорт этих патронов в Украину, ссылаясь на свой нейтральный статус.

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Теперь Пентагон вместе с партнерами вынужден искать другие пути решения этой проблемы. В частности, в декабре немецкий производитель Rheinmetall заявил, что откроет новую производственную линию, чтобы начать производство 35 миллиметровых боеприпасов. Впрочем, первые патроны будут доступны лишь через несколько месяцев.

Эта нехватка внутреннего промышленного потенциала все больше тревожит западные правительства с самого начала войны. В результате США и их европейские союзники спешно работают над определением боеприпасов, которые они могли бы изъять из старых запасов, и рассматривают пути начала объединения ресурсов, ведь война в Украине продолжает истощать склады НАТО,

– говорится в аналитической статье.

По словам информированного источника, в Вашингтоне уже ведутся закрытые переговоры об изъятии боеприпасов времен Холодной войны из бункеров и их модернизации для того, чтобы Киев мог их использовать.

Одна из таких программ уже стартовала и планируется, что ракеты для давно снятых с эксплуатации систем противовоздушной обороны американского производства HAWK получат необходимые обновления для отправки в Украину.

Вместе с тем, партнеры ищут способы остановить производство иранских БпЛА с помощью:

санкций,

экспортного контроля,

переговоров с частными компаниями, чьи части были использованы в производстве.

Что известно о немецкой установке Gepard