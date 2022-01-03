В американской столице уже есть официальная амбассада, торговые представительства нашего государства. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Читайте также Стартап украинца привлек 4 миллиона долларов инвестиций
В 2021 году открыли еще и культурный центр – Украинский дом. В то же время настоящей ресторации до сих пор нет.
Кухня как инструмент дипломатии
Хотя, по словам Маркаровой, запрос на украинскую кухню в американской столице есть.
Все наши украинские блюда пользуются большим спросом. Поэтому работаем,
– подчеркнула Маркарова.
Дипломат отметила, что на официальных приемах украинского посольства иностранцы больше всего полюбили наши вареники и голубцы.
Украинские рестораны в США: что известно
- В Нью Йорке есть ресторан "Веселка". Это – самый известный украинский ресторан в США. Журнал Esquire включил заведение в список "100 ресторанов, которые США нельзя потерять".
- Ресторан очень популярен среди американцев. Там можно отведать различные блюда украинской кухни: более 10 видов вареников и несколько рецептов борща.
- Известные кулинарные учреждения с украинским колоритом также действуют в Чикаго, где живет одна из крупнейших наших общин за рубежом.
В США откроют украинский ресторан: смотрите видео