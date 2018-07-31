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"Веселка": культовый ресторан Нью-Йорка – украинский

Сделано в Украине 31 Читати новину українською

Три тысячи вручную вылепленных вареников ежедневно, гигантские кастрюли борща, и деруны, за которыми клиенты приходят даже посреди ночи. Официальный путеводитель Нью-Йорка уверяет: вы не можете называть себя ньюйоркцем, если у вас нет любимого блюда в "Веселке".

Это заведение настолько известено, что превратилось в киноплощадку – здесь снимали эпизоды сериалов "Сплетница" и "Миллиарды". Именно здесь если вареники Кейт Бланшет и Сандра Буллок в фильме "Восемь подруг Оушена". И именно здесь снимал свои программы всемирно известный шеф-повар Энтони Бурден.

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В меню не только украинские блюда, но и бигос, котлеты, гуляш, голубцы. А руководит учреждением не украинец – американец Том Берчард.


Том Берчард уже много лет руководит "Веселкой"

Дело в том, что в 50-х годах прошлого века в Нью-Йорк прибыли Владимир и Ольга Дармохваловы. А Том женился на дочери Владимира. Район Ист-Сайда, стал домом для многих эмигрантов из Восточной Европы. И вот в 1954 году Владимир решился открыть собственное дело – кондитерскую. Хотя, кроме сладостей, там продавали и сигареты, и лотерейные билеты, и канцелярию для школьников. А еще – украинскую прессу.


Говорят, самый вкусный борщ в Америке

Когда дочь Владимира, Марта, познакомила отца со своим парнем и, как окажется, будущим мужем, в заведении готовили только два вида супов. И не было даже меню на английском. И хотя брак был недолгим, именно Тому доверили управлять заведением, когда Владимир умер. Теперь ресторан охотно посещают представители всех национальностей, а в меню и традиционная украинская кухня, и сэндвичи, бургеры, брауни или круассаны. К тому же, здесь не боятся экспериментировать с кулинарной классикой – к вареникам вам подадут не только сметану и поджаренный лук, но и яблочный мусс.


Вареники со сметаной и яблочным муссом – почему бы и нет?

Еще с конца 80-х "Веселка" начала работать круглосуточно и теперь трудно сказать, когда здесь более людно – днем или ночью. После захода солнца нью-йоркцам особенно хочется посидеть с друзьями за домашними блюдами. Поэтому очередь даже в три часа ночи – обычное явление.

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В городе "Большого Яблока", где рестораны и забегаловки открываются и исчезают с неслыханной скоростью, праздновать юбилей в 60 лет – немалое достижение.

Теги: Новости Украины Сделано в Украине Новости США
Источник: 24 канал
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