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Сестры Козачевич – роковые женщины из Украины, которые очаровывали французскую богему

Сделано в Украине 193 Читати новину українською

Ольга и Ванда Козакевич – сестры, приехавшие из Киева в Париж изучать философию, вместе с тем обучение проходило в основном в кафе с писателями-экзистенциалистами и, наконец, в постели.

Известная феминистка и преподаватель философии Симона де Бовуар и писатель Жан-Поль Сартр – пара за  которой следила вся Европа в течение 30 лет. Она была изысканной леди, а он низеньким, косоглазым да еще и довольно неряшливым мужчиной. Когда их друзья наконец привыкли к этому тандему, влюбленные в который раз удивили.

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Они сообщили, что никакой свадьбы не будет. Сартр предложил своей любимой так называемый "манифест любви", в котором нет места для брака и детей не нашлось. Под запрет попал даже общий дом – они жили в гостинице, да и то на разных этажах. Вместо всех этих пережитков пара обещала друг другу полную открытость и свободу, в частности, сексуальную.

Сімона де Бовуар та Жан-Поль Сартр
Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр

Первым этим правом воспользовался Сартр, когда влюбился в бывшую студентку Симоны – киевлянку Ольгу Козакевич. Своей жизнерадостностью она спасала философа от скуки и апатии. Но ролью обычной любовницы Ольга не ограничилась, а стала первым членом так называемой семьи. Это был круг близких людей, которых объединяли не только чувства, но и общие взгляды в философии.

ольга козакевич
Ольга Козакевич

Чарам Ольги в конце концов поддалась и сама Симона, и быстро забылась в объятиях нового любовника. Большей пикантности этой истории придаст факт, что в конце тот же любовник – сценарист Жак-Лоран Босс – вскоре станет мужем Ольги.

Яркой вспышкой в ​​жизни Сартра станет приезд младшей сестры Ольги – Ванды. Экзистенциалист-ловелас снова потерял голову. Девушка долго к себе не подпускала, а когда сдалась, Сартр торжествовал. Он наконец доказал всем, что даже с его внешностью он легко покоряет женские сердца. Впрочем после этого подъема его ждет и разочарование, ведь в киевлянку влюбился Камю – писатель, который через несколько лет представит свое главное творение – роман "Чума".

Ванда Козакевич
Ванда Козакевич

Камю был одним из главных красавчиков французского бомонда, поэтому его роман с Вандой задел самолюбие Сартра. Тот только писал обиженные письма Симоне: "Что она думает? Разве я не лучше? Я был так добр к ней". Однако эти претензии оставались только на бумаге. Сартр ничего не мог требовать, ведь сам неоднократно заявлял: "Все свободны. Поэтому выбирают сами".


Симона и Сартр своему манифесту так и не изменили

Несмотря на все любовные перипетии, Ольга и Ванда оставались в кругу самых дорогих людей двух философов, даже когда имели собственные семьи. Симона и Сартр своему манифесту так и не изменили, ведь так никогда и не поженились, но сохраняли верность друг другу. Свою специфическую верность.

Теги: Новости Украины Литература История Сделано в Украине
Источник: 24 канал
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