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Сестри Козакевич – фатальні жінки з України, які закохували французьку богему

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Ольга та Ванда Козакевич – сестри, які приїхали з Києва до Парижа вивчати філософію, натомість навчання проходило переважно у кафе з письменниками-екзистенціалістами і, зрештою, у ліжку.

Знана феміністка і викладачка філософії Сімона де Бовуар та письменник Жан-Поль Сартр – пара за якою стежила вся Європа протягом 30 років. Вона була вишуканою леді, а він низеньким, косооким та ще й доволі неохайним чоловіком. Коли їхні друзі нарешті звикли до цього тандему, закохані вкотре здивували.

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Вони повідомили, що ніякого весілля не буде. Сартр запропонував своїй коханій так званий "маніфест любові", у якому місця для шлюбу та дітей не знайшлось. Під заборону потрапив навіть спільний будинок – вони жили у готелі, та й то на різних поверхах. Замість усіх цих пережитків пара обіцяла один одному повну відкритість та свободу, зокрема, сексуальну.

Сімона де Бовуар та Жан-Поль Сартр
Сімона де Бовуар та Жан-Поль Сартр

Першим цим правом скористався Сартр, коли закохався у колишню студентку Сімони – киянку Ольгу Козакевич. Своєю життєрадістю вона рятувала філософа від нудьги та апатії. Але роллю звичайної коханки Ольга не обмежилась, а стала першим членом так званої сім'ї. Це було коло найближчих людей, яких об'єднували не лише почуття, а й спільні погляди у філософії.

ольга козакевич
Ольга Козакевич

Чарам Ольги зрештою піддалася і сама Сімона, та швидко забулась у обіймах нового коханця. Більшої пікантності цій історії додасть факт, що врешті той же коханець – сценарист Жак-Лоран Босс – невдовзі стане чоловіком Ольги.

Яскравим спалахом у житті Сартра стане приїзд молодшої сестри Ольги – Ванди. Екзистенціаліст-ловелас знову втратив голову. Дівчина довго до себе не підпускала, а коли здалася, Сартр тріумфував. Він нарешті довів усім, що навіть із його зовнішністю він легко підкорює жіночі серця. Втім після цього піднесення на нього чекатиме й розчарування, адже у киянку закохався Альберт Камю – письменник, який за кілька років представить своє головне творіння – роман "Чума".

Ванда Козакевич
Ванда Козакевич

Камю був одним із головних красунчиків французького бомонду, тож його роман з Вандою зачепив самолюбство Сартра. Той лише писав ображені листи Сімоні: "Що вона собі думає? Хіба я не кращий? Я ж був такий добрий до неї". Однак ці претензії залишались тільки на папері. Сартр нічого не міг вимагати, адже сам неодноразово заявляв: "Усі вільні. Тож обирають самі".


Сімона і Сартр своєму маніфесту так і не зрадили

Попри всі любовні перипетії, Ольга та Ванда залишались у колі найдорожчих людей двох філософів, навіть коли вже мали власні сім'ї. Сімона і Сартр своєму маніфесту так і не зрадили, адже так ніколи й не одружились, але зберігали вірність один одному. Свою специфічну вірність.

Теги: Новини України Зроблено в Україні Історія Література
Джерело: 24 канал
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