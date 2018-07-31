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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

"Веселка": культовий ресторан Нью-Йорка – український

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Три тисячі вручну виліплених вареників щодня, гігантські каструлі борщу, і деруни, за якими клієнти приходять навіть посеред ночі. Офіційний путівник Нью-Йорка запевняє: ви не можете називати себе нью-йоркцем, якщо у вас немає улюбленої страви у "Веселці".

Цей заклад настільки відомий, що перетворився на кіномайданчик – тут знімали епізоди серіалів "Пліткарка" та "Мільярди". Саме тут смакували варениками Кейт Бланшет та Сандра Буллок у фільмі "Вісім подруг Оушена". І саме тут знімав свої програми всесвітньо відомий шеф-кухар Ентоні Бурден.

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У меню не лише українські страви, а й бігос, котлети, гуляш, голубці. А керує закладом не українець – американець Том Берчард.


Том Берчард вже багато років керує "Веселкою"

Річ у тому, що у 50-х роках минулого століття до Нью-Йорка прибули Володимир та Ольга Дармохвалови. А Том одружився з донькою Володимира. Район Іст-Сайду став тоді домом для багатьох емігрантів зі Східної Європи. І ось у 1954 році Володимир наважився відкрити власну справу – цукерню. Хоча, окрім солодощів, там продавали і цигарки, і лотерейні білети, і канцелярію для школярів. А ще – українську пресу.


Кажуть, найсмачніший борщ у Америці

Коли донька Володимира, Марта, познайомила батька зі своїм хлопцем і, як виявиться, майбутнім чоловіком, у закладі готували лише два види супів. І не було навіть меню англійською. І хоча шлюб був нетривалим, саме Тому довірили керувати закладом, коли Володимир помер. Тепер ресторан охоче відвідують представники усіх національностей, а у меню і традиційна українська кухня, і сендвічі, бургери, брауні чи круасани. До того ж, тут не бояться експериментувати з кулінарною класикою – до вареників вам подадуть не лише сметану та підсмажену цибулю, а й яблучний мус.


Вареники з сметаною та яблучним мусом – чому б і ні?

Ще з кінця 80-х "Веселка" почала працювати цілодобово і тепер важко сказати, коли тут більш людно – вдень чи вночі. Після заходу сонця нью-йоркцям особливо хочеться посидіти з друзями за домашніми стравами. Тому черга навіть о третій ночі – звичне явище.

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У місті "Великого Яблука", де ресторани та забігайлівки відкриваються та зникають з нечуваною швидкістю, святкувати ювілей у понад 60 років – чимале досягнення.

Теги: Новини України Зроблено в Україні Новини США
Джерело: 24 канал
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