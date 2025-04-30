Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Тульчинскую районную государственную военную администрацию.

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На войне погиб Василий Скороход

Снова в неописуемой печали сообщаем о потере в Вапнярской громаде. Последний раз будет возвращаться на малую Родину Скороход Василий Петрович, 28 августа 1987 года рождения, уроженец поселка Вапнярка,

– говорится в сообщении.

Указывается, что призван на военную службу по мобилизации в июне 2024 года, младший сержант Скороход Василий Петрович служил командиром отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 1 батальона береговой обороны.

В понедельник, 21 апреля, во время стрелкового боя с противником на левом берегу реки Днепр в районе населенного пункта Нижнеднепровский Херсонской области защитник принял свой последний бой.

"Мы склоняем головы перед подвигом нашего земляка. Его мужество, несокрушимость и преданность Родине стали примером настоящего патриотизма и любви к родной земле", – говорится в некрологе.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!